Turkcell Platinum Park’da Off-Road Challenge heyecanı yaşandı

Turkcell Platinum Offroad Challenge, yarış tutkunlarını İstanbul’un kalbinde buluşturdu. Dereye girenlere ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.

Turkcell Platinum Park’ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, üçüncü kez İstanbul’un kalbinde off-road heyecanını yaşattı. Şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park’ta 12 takım heyecan dolu bir mücadele gerçekleştirdi. Takımların, 3 etaptaki farklı istasyonlardaki zorlu engelleri aştıkları mücadelede podyuma çıkan takımlara ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.

Organizasyonla ilgili İHA’ya konuşan Murat Erkan, yarışmacıların keyif aldığını söyleyerek, "Yaptığımız iş hayatın içinde bir organizasyon. Biz burada şehir içinde, şehrin kalabalığından uzak olarak şehir dışı deneyimi yaşıyoruz. Herkese nasip olmaz. Çok keyif verici bir deneyim. Bu üçüncüsü düzenlenen bir Off-Road Challenge yarışması. Türkiye’nin önde gelen off-road yarışmacıları, sürprizlerle dolu bir parkurda en kısa zamanda bu parkurları bitirmeye çalışacaklar. Üç etaplı bir yarışma olacak. 12 takım ve 24 yarışmacımız var. Bu yarışmacılardan 2 tanesi de kadın katılımcılarımız. Herkes hünerlerini gösterecek. Sürprizlerle dolu parkurumuzu en hızlı şekilde bitirmeye çalışacaklar. Bu olayın amacı zaten eğlence. Bizim buradaki hedefimiz keyif almak, katılımcı ve izleyicilerin keyif alması" dedi.

"100 bin kişi ilk off-road deneyimini burada yaşadı"

İki yıllık pandemi süreci sonrası yeniden yarışmacılar ile bir araya gelmenin keyifli olduğunu söyleyen Murat Erkan, "Organizasyonumuz ilk olarak 2018 yılında yapıldı. Araya pandemi süreci girdi ve 2 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrardan bir araya geldik ve bu yıl yeniden buradayız. Katılım sağlayan yarışmacılarımız aslında bu parkurları istedikleri zaman deneyimleye biliyor. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon kişi Platinum Park’ı kullandı. Elimizdeki verilere göre 100 bin kişi de burada ilk kez off-road deneyimledi. Dolayısıyla bu parkur keyifli bir parkur. Kafa dağıtmak için, adrenalin yaşamak için, hayatın stresinden biraz da olsa uzaklaşmak için nefis bir yer. Herkesin gelip, sürprizlerle dolu bu parkuru deneyimlemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu yıl ilk kez kadın yarışmacılar yer aldı

Bu işin bir tutku meselesi olduğunu, cinsiyet farkının önemli olmadığını dile getiren Erkan, "Bu durum biraz off-road sevgisiyle ilgili bir şey. İnsanlar deneyimledikçe bu işin içine dahil oluyorlar. Dahil oldukça keyif alıyorlar. Keyif aldıkça da tekrar yapmak istiyorlar. İnşallah kadın yarışmacılarımzın da sayısı gün geçtikçe artacak diye düşünüyorum" dedi.