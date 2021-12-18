Turkcell, kadın futbolunun gelişimine destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell'in kadın futbolunun gelişimine destek olduğunu bildirdi.



Özbayraktar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl TFF ile iş birliğine giderek 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceklerini açıkladıklarını anımsattı.



"Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı." ifadesini kullanan Özbayraktar, kadın futbolunun gelişimine destek olduklarını anlattı.



Bu sezon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının bu ligde yer almasının kendilerini son derece heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini aktaran Özbayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Çünkü daha bir yıl olmadan, kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduk. Bu sene 24 takımın yer aldığı ligimizdeki bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. İlk haftası, Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine sahne olan yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederken, tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz."