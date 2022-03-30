Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu erteleme maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor’u 2-0 yendi.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası’nda oynanan karşılaşmayı, Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, Sivasspor Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar ve az sayıda taraftar izledi.

İki takım da müsabakaya etkili başladı. Rakibine karşı üstün oynayan Sivasspor 6. dakikada Kader Şimşek’in golüyle öne geçti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar 45+1. dakika Fatma Serdar’ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Müsabaka 2-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonu Sivassporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle puanını 16’ya yükseltirken, Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.

Diğer yandan Sivasspor ligin 17. haftasında deplasmanda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor ile karşılaşacak.