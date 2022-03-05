Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 - Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında Trabzonspor’u konuk eden Konak Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında İzmir ekibi Konak Belediyespor, Trabzonspor’u konuk etti. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu yan sahada oynanan mücadele, Konak Belediyespor’un ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 tamamlandı. Bu sonuçla Konak Belediyespor puanını 23’e çıkarırken, Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.