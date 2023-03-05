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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 5 - Konak Belediyespor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 16. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konak Belediyespor’u 5-0 mağlup etti.

Spor 05.03.2023, 15:31
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 5 - Konak Belediyespor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 16. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konak Belediyespor’u 5-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 16. haftasında Galatasaray ile Konak Belediyespor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 12., 31. ve 45. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 42. dakikada Kristina Bakarandze ve 51. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Üst üste 7. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 45’e yükseltirken, Konak Belediyesi ise 17 puanda kaldı.

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