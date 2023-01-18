Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 5 - 1207 Antalyaspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 12. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında karşılaştığı 1207 Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 12. haftasında Galatasaray ile 1207 Antalyaspor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Birgül Sadıkoğlu, 41. dakikada Yağmur Uraz, 66. dakikada Zehra Yılmaz, 83. dakikada Elena Santos ve 90+4. dakikada da İsmigül Yalçıner kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 33’e yükseltirken, 1207 Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.