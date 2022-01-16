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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 1 - Konak Belediyespor: 1
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında sahasında karşılaştığı Konak Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 16.01.2022, 15:54
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında sahasında karşılaştığı Konak Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Konak Belediyespor’u konuk etti. Yeşilova Kemal Aktaş Sahası’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 7. haftada İlkadım Belediyesi Yabancılar ile 22 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Samsun Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Sahası’nda karşı karşıya gelecek.