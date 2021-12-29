Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu Spor: 4 - Çaykur Rizespor: 3

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’ndaki karşılaşmada Adana İdman Yurdu Spor, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada 33. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor oyunun üstünlüğünü kazanmak istedi fakat ev sahibi ekip buna izin vermedi. 39. dakikada Musolo’nun attığı gol ile skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ise konuk ekip 75 ve 82. dakikalarda attığı gollerle 3-1 öne geçti. Maç böyle bitecek derken ev sahibi ekip son dakikalarda attığı 3 golle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Maç sonu ev sahibi ekipte büyük sevinç yaşandı.

İlk iki maçını kazanan Adana İdman Yurdu Spor, 3. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise henüz puanla tanışamadı.

Stat: Muharrem Gülergin Stadı

Hakemler: Ali Emir Yolcu xxx, Elçin Kaba xxx, Mehmet Zekat Yılmaz xxx

Adana İdman Yurdu Spor: Angelina xx, Maureen xx, Musolo xxx, Marlene xxx, Vivianne xx, Reine xx, Başak xx, Yekta xx, İrem xx (Gülsüm dk. 72 xx), Müzeyyen xxx, Hande xxx

Çaykur Rizespor: Nagihan xx, Merve xx, Ayshan xx, Büşra xx, Remziye xx (Rabia dk. 55 x), Nazlı xx, Teona xxx, Doris xx, Büşra xx, Zehra xx (Aylin dk. 62 x), Emine xx (Suzan dk.78 x)

Goller: Musolo (dk. 39), Müzeyyen (dk. 87 ve 90+3), Hande (dk. 90+4) (Adana İdman Yurdu Spor), Teona (dk. 33 pen. ve 82 pen.), Ayshan (dk. 75) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Hande (Adana İdman Yurdu)