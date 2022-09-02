Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı heyecanı İzmir’de yaşanacak

Bisiklet sporuna duyulan ilginin artırılmasını ve sağlıklı bir hayat için daha hareketli bir yaşam tarzının desteklenmesini amaçlayan Turkcell Granfondo serisinin İzmir ayağı 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

Türk bisikletine yeni bir soluk getiren Turkcell Granfondo serisinde ikinci sezonun son yarışı 4 Eylül Pazar günü İzmir’de gerçekleştirilecek. İzmir’in marka değerine sporla katkıda bulunacak olan yarışta yerli ve yabancı binlerce bisikletçi pedal çevirecek. Mottosu ’Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedalla’ olan yarışta sporcular, uzun ve kısa olmak üzere iki parkurda mücadele edecek. İzmir Granfondo’da kısa parkurda ayrıca Tandem Bisikletler ile görme engelli sürücüler de yarışabilecek.

Organizasyonda ayrıca bisikletin spor ve sağlık anlamındaki önemi, trafikte bisiklete olan saygınlığı artırma, çevreci bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını hayata geçirme gibi konulara dikkat çekilecek.

Kısa parkur 62 km, uzun parkur 111 km

İzmir’in marka değerine sporla katkıda bulunmayı hedefleyen yarışa katılabilecek 16-60 yaş arasındaki sporcular 111 km.’lik uzun ve 62 km.’lik kısa parkurda mücadele edecek. Kısa parkurda ayrıca Tandem Bisikletler ile görme engelli sürücüler de yarışacak.

Öte yandan Turkcell Granfondo İzmir etkinlik alanı ise 2-4 Eylül tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yarışmacıların ve bisikletseverlerin ziyaretine açık olacak.