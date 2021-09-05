Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar eğitim için döndü

Rekor sayıdaki bisiklet tutkunuyla gerçekleşen Turkcell GranFondo Serisi’nin son yarışı, engelliler, gençler ve her yaştan katılımcı heyecana ortak oldu.

Bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi’nin son heyecanı İzmir’de yaşandı. Etkinlikte yerli ve yabancı, 20’den fazla ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletsever pedal çevirdi. İzmir Valiliği’nin desteğiyle düzenlenen yarışın engelliler kategorisine de rekor sayıda katılım oldu. Ayrıca etkinlikte ilk kez görme engelli bisikletçiler, önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle heyecana ortak oldu. Yarış kapsamında gerçekleşen sosyal sorumluluk etkinliklerinde elde edilen gelirler ise KAHEV ve TÜBİSAD iş birlikleriyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için bursa dönüştü.

57 ve 105 km’lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Konak Meydanı’ndan start aldı. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçen katılımcılar, Urla’nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı’nda buluştu. Aynı zamanda rekor sayıda bedensel engelli yarışçının katıldığı yarışta, ilk kez görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle yarışarak bu heyecana ortak oldu.

Pedallar yangın ve selden etkilenen çocuklara burs için döndü

Yarış heyecanın yanı sıra etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de Turkcell önemli bir farkındalığa imza attı. Yarışta KAHEV iş birliğiyle pedallar, geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için döndü. Ayrıca afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlandı.

İsmail Özbayraktar: "Hem bisikleti yaygınlaştırmaya hem de sosyal fayda üretmeye devam edeceğiz"

Yapılan yarışla ile hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak, sürdürülebilir dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda sporun birleştiriciliğiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Ayrıca GranFondo yarışlarıyla, ülkemizde bulunan toplam 50 milyon bisikletin kullanıcılarını aktif hale getirerek şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yarışla geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel afetlerinden zarar gören çocuklarımızın eğitimine de destek oluyoruz. Yarış sayesinde toplanan bağışlar afet bölgelerindeki öğrencilerimize burs imkanı sağlayacak. Engelli vatandaşlarımızın hayata eşit katılımını ne kadar desteklediğimizi de bir kez daha göstermek istedik. Ne mutlu ki bugün rekor sayıda engelli bisiklet yarışçımız da bizlerle birlikte bu heyecanı yaşadı. Ülkemizin en güzel şehirlerinden İzmir’de rekor bir katılımla ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz GranFondo Serisi’nin yapılmasında desteklerinden dolayı başta İzmir Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla bu organizasyona sahip çıkan İzmirlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Elektronik atıklar da eğitim bursuna dönüşüyor

Dünyaca ünlü Granfondo yol bisiklet yarışlarının heyecanını Türkiye’ye taşıyan Turkcell, katılımcıların yarış alanına getirdikleri elektronik atıkların gelirini de eğitim desteğine dönüştürdü. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.