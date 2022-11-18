Turkcell eMilli Takım seçmeleri ile ay-yıldızlı efutbolcular belli oldu

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Turkcell’in isim sponsorluğunu üstlendiği ‘Turkcell eMilli Takım Seçmeleri Büyük Final’i TFF Riva Tesisleri’nde çevrim dışı olarak yapıldı. Finalin ardından ay-yıldızlı formayı üzerine geçirecek eFutbolcular belli oldu.

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği eMilli Takım’ın Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda yol haritası belli oldu. Yoğun bir takvime girecek olan ay-yıldızlılar için milli takım oyuncu seçmeleri 17 Kasım’da TFF Riva Tesisleri’nde çevrim dışı olarak yapıldı. Elemeleri başarılı şekilde geçen eFutbolcular, Turkcell eMilli Takım Seçmeleri Büyük Finali’nde ay-yıldızlı forma için mücadele ederken, 12 saat süren karşılaşmaların ardından Mert Altıntop, Kaan Tüzün, Emirhan Erdem ve Berk Turan formayı terletmeye hak kazandı.

Dünya Kupası elemeleri Aralık’ta başlıyor

2023 yılının en büyük espor mücadelesi ise Temmuz’da düzenlenecek Dünya Kupası olacak. Turnuva için Türkiye’nin yolculuğu Aralık ayında başlayacak. Elemelerinin Aralık 2022’de start alacağı ve Mart 2023’e kadar süreceği turnuvada, play-in maçları Nisan, play-off’lar ise mayıs ayında gerçekleştirilecek.