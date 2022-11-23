Turkcell dijital servisleriyle The NBA Exhibition heyecanı yaşanıyor

Türkiye’de sporun destekçisi Turkcell, dijital ürün ve servislerinden fizy, Game ve lifebox ile Hupalupa, 31 Aralık’a kadar Ataşehir Metropol İstanbul’da ziyarete açık olacak. NBA’in etkileşimli sergisi The NBA Exhibition da basketbolseverlere dijital deneyim sunacak.

Türkiye’de sporun destekçisi Turkcell, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, oyun platformu Game+ ve kişisel bulut depolama hizmeti lifebox gibi dijital ürün ve servisleriyle dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA’in etkileşimli sergisi The NBA Exhibition’da sergi alanında dijital deneyim alanlarıyla basketbolseverleri ağırlayacak. 31 Aralık’a kadar Hupalupa, Ataşehir Metropol İstanbul’da düzenlenecek serginin ziyaretçileri, Turkcell’in hazırladığı dijital deneyimi yaşayabilecek.

Açılışına NBA yöneticilerinin yanı sıra Hırvatistan’ın eski basketbolcusu, Boston Celtics’te başarılı bir kariyere sahip Dino Radja’nın da katıldığı büyük sergide ziyaretçiler, NBA oyuncularına ait orijinal imzalı forma, ayakkabı ve top gibi özel eşyaları yakından görme fırsatını yakalayacak. Fizy, Game+ ve lifebox’un dijital deneyimlerle renk kattığı serginin bölümlerinde orijinal formaların yanı sıra Michael Jordan, Lebron James, Giannis Antetokounmpo gibi efsane isimlerin el ve ayak izleri de sergilenecek. Ziyaretçiler bu kısımda kendileriyle efsane isimlerin el ve ayak boyutlarını kıyaslama imkanı olacak. Çekilen fotoğraflar lifebox ile kullanıcının mailine anında gönderilecek.

Sergiyi ziyaret eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Milyonların ilgiyle takip ettiği NBA’in bu eğlenceli ve ilginç sergisinde, fizy, Game+ ve lifebox gibi markalarımız ve bu doğrultuda sunduğumuz ürünlerimizle heyecana ortak oluyoruz. Amacımız, sergiye gelenlerin bu heyecanı dijital olarak da yaşaması. Turkcell olarak her zaman sporun ve sporcunun ve gençlerin yanında yer alarak, bu gibi etkinliklerle sporun heyecanını yaşatmaya ve büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.