Turkcell, 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsoru oldu. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2021 yılında ’Kadın futbolcular 1-ön yargılar 0’ mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi’nin ilk isim sponsoru olduk. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz" dedi.

Kurulduğu günden bu yana fırsat eşitliği kapsamında kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek amacıyla farklı projeleri hayata geçiren Turkcell, kadın futbolunun gelişimine de destek olmaya devam ediyor. 2021 yılından beri Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olarak kadın liginin profesyonelleşmesine büyük katkı sağlayan Turkcell, önümüzdeki 4 yıl daha ligin isim sponsoru oldu. Uzatılan anlaşmayla futbolda kadınlara verdiği desteği daha da büyüten Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ana sponsorluğunu sürdürürken, Kadın Milli Takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerini de desteklemeye devam edecek.

"Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0"

Yenilenen anlaşmayı duyurmak için spor basınıyla bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana fırsat eşitliği kapsamında kadınların toplumdaki varlığını daha da güçlendirmek adına birçok farklı alanda çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Kadınlar için hayata geçirdiğimiz bu projelerin spor ayağında ise ’Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0’ mottosuyla yola çıktık ve 2021 yılında Kadın Futbol Ligi’nin ilk isim sponsoru olduk. Bunu yaparken amacımız, TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve kadın futbolunun ülke geneline yayılımına destek olmaktı. Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi o kadar arttı ki Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerimiz yeniden kadın futbolu takımlarını oluşturmaya başladı. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerek 4 yıl daha Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlendik. Türkiye’de kadın futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan bir şirket olarak, A Milli Kadın futbol Takımı ve Kadın Milli Takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.