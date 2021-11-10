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Türk yüzme tarihine geçen Viktoria Zeynep, yeni hedeflere kulaç atıyor

Türkiye'ye kısa kulvarda büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da bu başarısını tekrarlamak istediğini söyledi.

Spor 10.11.2021, 15:48
Türk yüzme tarihine geçen Viktoria Zeynep, yeni hedeflere kulaç atıyor

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, 400 metre bireysel karışık kategorisinde 4.30.45'lik derecesiyle altın madalya kazanan ve Türk yüzme tarihine geçen 23 yaşındaki milli sporcu, Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

Şampiyonadaki derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştiren Viktoria Zeynep, "Rusya'da bireysel en iyi zamanımı yaptım. Bu yüzden çok mutluyum. Bireysel zamanımı 3 saniye geliştirmek benim için küçük bir sürpriz oldu. Olimpiyatlardan önce yurt dışında ve ENKA'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bu kadar çalışmanın karşılığını Rusya'da aldım." diye konuştu.

Bir süredir istediği dereceleri yapamadığını ancak bunu Rusya'da geride bıraktığını belirten milli sporcu, "Performansımdan çok mutluyum. Kendimi güçlü hissediyorum. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin havuzdaki ilk madalyasını kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim." ifadelerini kullandı.

"200 metre karışıkta gümüş alabilirdim"

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan önce yine Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen FINA Dünya Kupası'nda mücadele eden Viktoria Zeynep Güneş, şampiyonanın sonuna doğru kendisini biraz yorgun hissettiğini söyledi.

İki organizasyonda da güzel sonuçlar aldığını dile getiren milli yüzücü, "Avrupa Şampiyonası'nın sonuna doğru biraz yorgun hissetmeye başladım. 200 metre bireysel karışıkta da 400 metrede olduğu gibi en iyi derecemi yapabilirdim ancak olmadı. Birçok yarışmaya katılıyorsunuz, enerjinizi korumak kolay değil. 200 metre karışıkta bronz madalya aldığım için mutluyum. Ama tabii ki bireysel en iyi derecemi elde etmek isterdim, bununla da gümüş madalya kazanabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Çok yoğun bir takvime girdiğini aktaran Viktoria Zeynep, dört hafta boyunca Hollanda'da Uluslararası Yüzme Ligi'nde, aralık ayında da Abu Dabi'de Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda mücadele edeceğini kaydetti.

Türk yüzmesindeki gelişme

Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Viktoria Zeynep, bu süre içinde yüzmenin büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'daki sistemlere bakıldığını, antrenman tekniklerinin incelendiğini anlatan milli yüzücü, "Türkiye'nin yüzmedeki geleceğini çok parlak görüyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'na sadece 4 yüzücüyle gittik, 2020 Tokyo'da ise 10 yüzücü vardı. Bu, büyük bir gelişme. Türk antrenörleri bilgiye daha rahat ulaşmaya başladı. Bu da atletleri daha iyi hazırlamaya yardımcı oldu." şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye'ye çok alıştım"

Türkiye'ye gelirken kendisini nelerin beklediğini bilmediğini belirten milli sporcu, "Benim için büyük bir değişimdi. Ama her şey beklediğim gibi gelişti. Ailem burada ve çok mutlular. Kulübüm ve federasyonla ilişkilerim iyi. Bana sponsor oldular, kariyerimde yardımcı oldular." dedi.

Ukrayna'yı zaman zaman özlediğini dile getiren Viktoria Zeynep, "Ancak 8 yılda Türkiye'ye çok alıştım, arkadaşlarım oldu. Ülkemdeki gibi burada da bir çevre edindim. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Boğaz'da yürüyüş yapmayı seviyorum. İstanbul'da yaptığım ve dünyanın neresinde olursam olayım özleyeceğim küçük rutinlerim var." ifadelerini kullandı.

Üç yıl önce Alanya'ya taşındığını anlatan milli yüzücü, "Ailemle çok vakit geçiriyorum. Orada daha farklı rutinlerim var, denize gitmeyi çok seviyorum. Kitap okuyorum, dizileri takip ediyorum. Köpeğimle ilgileniyorum. Üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okuyorum ve son sınıftayım. Bu da benim çok zamanımı alıyor." diye konuştu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

#spor
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