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Türk yıldız Orkun Kökçü'ye saldırı!

Hollanda'nın köklü takımlarından Feyenoord, hazırlık maçında Atletico Madrid'i konuk etti. İlk yarının son anlarında Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Yannick Carrasco arasında sinirler gerildi. Yaşanan gerginlik diğer futbolcuların araya girmesiyle son bulurken Atletico Madrid forması giyen Yannick Carrasco, maçın 41. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte o anlar...

Spor 09.08.2021, 10:35
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