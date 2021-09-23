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Türk Telekom’un milli tekvandocularına 6’ncı WT Başkanlık Kupası’ndan dört kupa

İstanbul’da düzenlenen 6’ncı WT Başkanlık Kupası’nda Türk Telekom tekvandocuları 3 altın 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Spor 23.09.2021, 11:06
Türk Telekom’un milli tekvandocularına 6’ncı WT Başkanlık Kupası’ndan dört kupa

İstanbul’da düzenlenen 6’ncı WT Başkanlık Kupası’nda Türk Telekom tekvandocuları 3 altın 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride sporcuları desteklemeyi sürdürüyor. 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 6’ncı WT Başkanlık Kupası’nda şirketin desteklediği tekvandocular kıyasıya mücadele etti.

Verilen bilgiye göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren ve yaklaşık bin 400 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 7’si milli takım, 12’si Türk Telekom Tekvando Spor Kulübü adına toplam 19 sporcu yer aldı. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden sporcular büyük başarı elde etti.

Milli takım adına yarışan 59 kilogramda Ömer Faruk Dayıoğlu, 49 kilogramda Aleyna Şenyurt, 41 kilogramda Hayrunnisa Gürbüz tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldular. 49 kilogramda mücadele eden Şahsenem Bağator ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şirketin, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek verdiği belirtildi.

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