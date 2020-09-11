Türk Telekom Stadyumu’nda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı
SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK ARASINDA OYNANACAK MÜCADELE ÖNCESİNDE ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ YAPILDI.
Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeler uzman ekiplerce özel ekipmanlarla dezenfekte edildi. COVID-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarında sporcuların kullanımı için hijyen kitleri yerleştirildi.
Sağlık yönergeleri konusunda gerekli tüm tedbirler alınarak stadyum karşılaşmaya hazır hale getirildi.
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