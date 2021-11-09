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Türk Telekom, İspanya deplasmanında
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İspanya'da Joventut Badalona'yla karşılaşacak.
Spor 09.11.2021, 10:10
ANKARA (AA) - Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İlk 3 maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan'a kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 6. sırada yer alıyor.
Joventut Badalona da ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkardı. İspanyol ekibi averajla 3. sırada bulunuyor.