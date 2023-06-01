Türk Telekom eSüper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’de ilk kupa sahibini buldu. Kupanın sahibi Galatasaray oldu.

Türkiye’de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom, eFutbol’un geleceğine de destek oluyor. Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlandı. ESA Arena’da düzenlenen Büyük Finalde kazanan Galatasaray oldu. Rakibi Trabzonspor’u Büyük Final’de 3-1, Reset Bracket’ta 3-2’lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye’de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig’in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray’ın oyuncusu Kaan Tüzün, eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher’in elinden aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher, “Kulüplerimiz eSüper Lig’in kurulmasıyla ile birlikte ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip olan eFutbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek” dedi.

Prof. Dr. Suher sözlerine şöyle devam etti: “Federasyon olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, eFutbol’da dünyanın 20 resmi liginden biri olarak bu alanda varlık göstermek bizler için gurur verici. Bugün de büyük bir heyecana sahne olan Büyük Final sonunda ligimizin ilk şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımımızı, sporcularımızı, antrenör ve yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Federasyon olarak temennimiz eSüper Lig’de bu heyecan ve rekabetin her sezon katlanarak büyümesi ve ligimizin dünyanın en önemli eFutbol Ligi haline gelmesidir. Her sezon daha güçlü, daha heyecanlı, izleyici sayısını katlayarak artıran bir lig haline gelecek olan eSüper Lig’le birlikte kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip eFutbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecektir.”

“eMilli Takımımızın Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması Türk Telekom eSüper Lig’in başarısıdır”

eMilli Takımımızın da bu sene Dünya Kupasına katılma hakkı kazanmasının da Türk Telekom eSüper Lig’in başarısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Suher, “Devam eden ve rekabetçi ortam uluslararası başarıyı da getiriyor. eSüper Lig’in Türk Telekom’un katkıları ve desteğiyle daha güçlü hale gelmesi eMilli Takımımızın ülkemizi gururlandıracak daha büyük başarılar elde etmesinin de yolunu açacaktır. Bugün şampiyon olan takımımız ve ligimizin ikincisi FIFA Global Series’de ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İki takımımıza da şimdiden Global Series’de başarılar diliyorum ve önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Gelecek sezon daha güçlü, daha heyecanlı ve daha rekabetçi bir lig izleyeceğiz”

Büyük hedeflere ulaşmak için doğru ve güçlü iş birlikleri kurmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Suher, “eFutbol’da Türk Telekom gibi Türkiye’nin en önemli markalarından birinin TFF ile bu yola çıkması da çok kıymetli. eSüper Lig’e isim sponsoru olarak adını veren ve ligimizin yayıncısı olan Türk Telekom’un başta değerli CEO’su Ümit Önal olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İki güçlü markanın birlikteliğinin eFutbol alanında ülkemize büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Önümüzdeki sezon yine Türk Telekom’un isim sponsoru ve yayıncı kuruluşu olacağı eSüper Ligimizi 20 takımla Kasım ayında başlatacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek sezon eFutbol severler daha güçlü, daha rekabetçi bir lig ile büyük heyecanın parçası olma şansını yakalayacaklar. Takımlarımıza, eFutbol takımlarının sorumlularına, oyuncularına ve bu projede TFF ile organizasyona büyük emek veren Kulüpler Birliği Vakfı’na ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu ilerici vizyon ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Futbol Federasyonumuzun değerli Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de tüm eSüper Lig ailesi adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Yüksek hızlı internet ile oyun sektöründe de öncü rol üstleniyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Şirket olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri de merkezimize aldık. Türkiye’de bu yıl ilk kez TFF tarafından düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig’de heyecanlı karşılaşmalarla dolu bir sezonu geride bıraktık. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. eSpor’un öncelikleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps’a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda oyunseverlere sunuyoruz. Sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platform oluşturduk. Heyecanla takip ettiğimiz ve resmi yayıncısı olarak ekranlara getirdiğimiz eSüper Lig’de yer alan takımları gösterdikleri güzel mücadeleden dolayı tebrik ederim. Şampiyon takımızı kutlar, bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlanırken; gelecek sezonu birçok yenilik ve teknolojik özellikler sunduğumuz TV platformumuz Tivibu ile sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Finalistler FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil edecek

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen eSüper Lig’in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalistler FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı.

Türkiye’de eSpor yayıncılığının önde gelen platformlarından Tivibu Spor, şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladı ve yayınlanmaya devam ediyor. eSüper Lig maçları da Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Spor’un Twitch, YouTube hesapları aracılığıyla canlı olarak sporseverler ve oyun tutkunları ile önümüzdeki sezon da buluşmaya devam edecek.