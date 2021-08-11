Türk Telekom Basketbol Takımı Ankara Medicana International’da sağlık kontrolünden geçti

Türk Telekom Basketbol Takımı yeni sezon öncesi PCR testleri dahil pek çok tetkikini Medicana International Ankara Hastanesi’nde yaptırdı.

Medicana International Ankara Hastanesi, Türk Telekom Basketbol Takımı sporcularını ilk olarak genel sağlık durumlarını öğrendikten sonra sporcuları detaylı olarak muayene etti. İlk olarak PCR testleri ile başlayan kontrollerinin ardından detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji kontrollerinden geçti. Hekimlerimler ile birebir görüşen sporcular muayene sırasında ve sonrasında beraber fotoğraf çekimleri gerçekleşti.