Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor

2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yarın TSİ 19.00’da Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da yapılacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında kadınlarda 3, erkeklerde de 2 Türk takımı yer alacak.

2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde kadınlarda; Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde de Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart’ın grup aşamasındaki rakipleri yarın yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenecek kura çekimi TSİ 19.00’da başlayacak.