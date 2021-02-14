Türk sporcular Ukrayna’ya çıkarma yaptı

Ukrayna’ya çıkarma yapan Türk atletler ve boksörler faklı dallarda dereceler elde etti. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği bir mesaj yayımlayarak milli sporcuları tebrik etti.

Ukrayna, bu hafta farklı alanlarda mücadele gösteren Türk sporcuların müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, derece elde eden Türk sporcular tebrik edildi.

Elçilik tarafından yayımlanan mesajda, “Bu hafta Sumi’de düzenlenen Uluslararası Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılarak farklı alanlarda derece alan Atletizm Milli Takım kafilemizle gurur duyduk. Milli atlet Tuğba Danışmaz, Üçadım Atlama’da 13.83m ile U23 ve Büyüklerde 1’inci olurken kendisine ait olan U23 ve Büyükler Salon Türkiye rekorlarını da Sumi’de yeniledi. Ayrıca, Kiev’de boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalarararası Şampiyonluk maçında altın kemerin sahibi oldu. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.