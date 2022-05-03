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Türk Ninja: 400 teknik biliyor, 15 doktorası var

Wushu ve yakın koruma antrenörü 45 yaşındaki Bilal Çelebi 400’ün üzerinde Ninja tekniği biliyor, 200’ün üzerinde sertifikası var. Çelebi ayrıca ABD, İsrail, Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu 15 farklı ülkeden ‘doktora’ unvanı aldı.

Spor 03.05.2022, 10:37 03.05.2022, 11:11
Türk Ninja: 400 teknik biliyor, 15 doktorası var

Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, haftanın 3 günü ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yapıyor. 45 yaşındaki Bilal Çelebi, Samsun’da yaşıyor. Çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim alan Çelebi, 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladı. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı. Ürettiği Ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise ‘doktora’ unvanı aldı. 400’ün üzerinde teknik üreten Bilal Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek Ninja kıyafetleri çalışma gerçekleştiriyor.

“400 Ninja tekniğim var ve yakın koruma tekniklerimin patentini aldım”

Ürettiği tekniklerin yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kullanıldığının altını çizen Dr. Bilal Çelebi, “Çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 1997 yılında antrenör oldum ve bir süre de milli takım antrenörlüğü yaptım. 400 ninja tekniğim var. VİP yakın koruma tekniklerimin yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulanan tekniklere sahibim. ABD, İsrail, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi 15 farklı ülke, tekniklerimi uyguladığı için bana ‘doktora’ unvanı verdi. Ülkeme yararlı olmak, gençleri eğitmek için uğraşıyorum. VİP yakın koruma alanında da 400’den fazla tekniğin patentini aldım. Gençlik ve Spor Bakanlığına gerekli başvuruları yapacağım. Devletimizin wushu sporuna daha çok destek vermesini istiyoruz. Yurt dışında doktora almış hocaları devletler askeri eğitimlerde kullanıyorlar. Türkiye’de de böyle bir durum olsa daha iyi gelişme kaydedilir diye düşünüyorum. 200’ün üzerinde sertifikam var. Bunlardan 15 tanesi yabancı devletlerin verdiği uzman doktorluk unvanı belgesi. Uluslararası müsabakalarda yaptığım derecelerin sertifikası, antrenörlük derecelerim var” dedi.

“Haftanın 3 günü ormanda tekniklerimi çalışıyorum”

Ninja kıyafetleri ve geleneksel kılıç ile birlikte tekniklerini tekrar ettiğini ifade eden Çelebi, “Haftanın 3 günü doğaya gelerek çalışma yapıyorum. Köyümde kendime özel bir yerim var. Burada hem yeni teknikler geliştiriyorum hem de ürettiğim teknikleri çalışıyorum. Ürettiğim teknikleri de İçişleri Bakanlığı’na korumada kullanılması için yazılı ve görsel olarak yolluyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum” diye konuştu.

8 yıldır Dr. Bilal Çelebi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Burak Düzgün ise, “8 yıldır Bilal hocadan yakın koruma dersleri alıyorum. Koruma konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunların haricinde aldığımız eğitimler neticesinde yakın koruma işlerinde görev alıyorum. Hocamız, spordan önce insanların kendisini keşfetmesine öncelik veren bir insan. Kendi gelişimini de tamamlarken bizleri de yanında daha iyi bir insan olma yolunda vasıflar bulunduruyor” şeklinde konuştu.

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