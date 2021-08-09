Türk hakeme ölüm tehditleri yağıyor!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan Türk karate hakemi Uğur Kobaş ve ailesine ölüm tehditleri yağıyor. Olimpiyatlarda erkekler kumite +75 kilo finalinde Suudi Arabistanlı sporcu Tareq Hamedi'yi diskalifiye eden Kobaş, bu kararı tek başına vermediğini açıkladı.

Diskalifiye ettiği Suudi Arabistanlı sporcu yüzünden ölüm tehditleri aldığını sosyal medya üzerinden açıklayan Kobaş, "Sosyal medya hesaplarıma sistemli olarak saldırılar yapılıyor. Hesapları ele geçirmek için uğraşıyorlar. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kulandı.

"Bu kararı tek başıma vermedim"

Kobaş, "İranlı sporcu yerde yatarken ilk müdahaleyi yapan doktor hem el işaretleri hem de sözlü olarak maça devam edemeyeceğini orta hakem olarak bana aktardı. Ayrıca Dünya Karate Federasyonu doktoru da devam edemez işareti yaptı. Maçın yan hakemlerini toplayarak değerlendirdik, onlar da aynı kanaatteydi. İranlı karateci müsabaka alanını sedye ile terk ettiği için kurallar gereği Suudi sporcu 'hansoku' oldu. Doktorların ve hakemlerin ortak kararını uygulamak orta hakem olarak bana düştü" dedi.