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Türk güreşinde bir ilk

Antalya’da devam eden Serbest Güreş Milli Takım seçmelerinde bir ilk yaşandı. Ankara İlbank adına güreşen Aybastılı ikiz kardeşler 57 kiloda finalde karşı karşıya geldi.

Spor 12.04.2021, 14:36
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Türk güreşinde bir ilk

Antalya’da devam eden Serbest Güreş Milli Takım seçmelerinde bir ilk yaşandı. Ankara İlbank adına güreşen Aybastılı ikiz kardeşler 57 kiloda finalde karşı karşıya geldi.

Finalde geçen yılın Avrupa 2.’si Muhammed Karavuş kardeşi Ahmet Karavuş’u mağlup ederek birinci oldu. Güreş tarihte ilk defa ikiz kardeşler böylesine önemli bir finalde karşı karşıya geldiler. İkizlerin finali son derece çekişmeli geçti. Aynı kiloda mücadele eden ikizler Muhammed ve Ahmet kardeşler Milli Takım forması için mücadele edeceklerini belirterek en büyük hedeflerinin günün birinde Olimpiyat şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek olduğunu söylediler.
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