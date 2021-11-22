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Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu
A Milli Takım'da Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol atan Kerem, dönüşteki derbiyi de boş geçmedi. Rakiplerin hızına ve çabukluğuna önlem alamadığıu Kerem, bitiriciliğini de üst seviyeye taşıdı. Sol kanat Kerem, bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.
Spor 22.11.2021, 13:32
Galatasaray'da geçen sezon şans bulduğu maçlarda kalitesini gösteren ve bu sezon ilk 11'in kilit ismi olan Kerem, hiç kimseyi boş geçiyor. Son dönemin formda yıldızı Fenerbahçe'ye de faturayı kesti ancak bu kez zafer gelmedi.
SON 5 MAÇ COŞTU
Kerem Milli Takım dahil son 5 karşılaşmada 3 gol attı. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Savunma arkasına yaptığı koşular ve yüksek hızıyla rakiplerin kabusu olan Kerem, bitiriciliğini de üst seviyeye taşıdı.