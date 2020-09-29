Türk futboluna ikinci kez büyük destek

İDAŞ, pandemi sürecinde Türk sporuna verdiği büyük desteği sürdürüyor. COVID-19 önlemleri kapsamında seyircisiz maçlarla başlayan yeni sezonda İDAŞ, Türk Telekom Stadyumu’nda ve MedicalPark Stadyumu’nda yerini alarak Türk futbolunun yanında olduğunu yeniden gösterdi. Galatasaray ve Trabzonspor’un sezonun ilk yarısında kendi evlerinde oynayacakları 10 iç saha maçında geçerli anlaşma kapsamında her iki stadyumun kale arkası tribünlerinde #ayrıdeğiliz hashtagli İDAŞ logoları yer alıyor.

50 yılı aşkın tecrübesiyle yaylı yatak sektörünün aranan markası konumunda bulunan İDAŞ, Türk sporunun yanında olmaya devam ediyor. İDAŞ, Süper Ligin şampiyonluk adaylarına lig mücadelelerinde ikinci kez destek veriyor.

İDAŞ, anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadyumu ve MedicalPark Stadyumu’nda yerini aldı ve hem sarı-kırmızılılara hem de bordo-mavililere #ayrıdeğiliz dedi. Türkiye’nin iki köklü kulübünün sezonun ilk yarısındaki 10 iç saha maçında geçerli anlaşma ile kale arkalarında #ayrıdeğiliz hashtagiyle İDAŞ logosu, Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 7.162, MedicalPark Stadyumu’nda toplam 5.100 koltukta yerini alacak.