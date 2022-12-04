Türk antrenör Başer, Tyson Fury maçına ateş püskürdü

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü ve dünya şampiyonu Sinan Şamil Sam’ın boks yaşantısı boyunca yanında olan Bülent Başer, dün gece oynanan dünya şampiyonu Tyson Fury ve Drek Chisora maçını eleştirerek, "Bu iki boksör üçüncü kez karşılaşma yaptılar ve üçünü de Fury kazandı. Albert Einstein’in bir sözü vardır; ‘Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçları beklemek aptallıktır’ diye. Bu tür sürekli aynı kişilerle tekrarlanan maçlar dünya sıralamasında bekleyen diğer boksörlere haksızlıktır artık buna bir son verilmelidir" dedi.

Türk boks kulübü EC BOXİNG’in baş antrenörlüğünü de sürdüren ve bugüne kadar çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştirmiş olan Bülent Başer, Tyson Fury ile Drek Chisora’nın müsabakası sonrası eleştiride bulundu. Başer yaptığı açıklamada, "Bundan önceki Klitschko kardeşler güçsüz ve yenebileceği rakipleri alarak ringde evire çevire dövüp dünya şampiyonu oluyorlardı. Şimdi yeni nesil boksörler de bir yendikleri boksör ile iki üç kere daha maça çakıyorlar ve vurup vurup deviriyor, şampiyonluklarını ilan ediyorlar. Ben iki kez bile tekrarlanan maçlara karşıyım çünkü bu sırada bekleyen diğer boksörlere haksızlıktır. Eğer bir maç ikinci kez tekrarlanacaksa en azından şu kriterleri yerine getirmelidir: Sekizinci-dokuzuncu raunda kadar başa baş dövüşürler ve şayet birinin şans yumruğu ile diğeri nakavt olursa bu durumda belki diyebiliriz ki, şansa kazandı maçı tekrarlayalım. Yok iki boksör sürekli dövüşüyorlar üç kere karşı karşıya geliyorlar ve sonuç yine aynı ise bu boks değil saçmalıktır ve şu an dünya ringlerinde büyük saçmalıklarla uğraşıyoruz buna bir son verilmelidir artık" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz sahte kemer cenneti oldu"

Antrenör Başer, çok fazla boks maçı ile sahte kamerlerin olduğu vurgusunu yaparak şunları söyledi:

Bir dünya şampiyonu yılda en fazla üç - dört maç yapabiliyor ve dünya sıralamasında bu şampiyonlar ile ringe çıkmak için yüzlerce boksör bekliyor. Sırf televizyonlar iyi para veriyor ve çok seyirci çekiyor diye (körler sağırlar, birbirini ağırlar misali) sürekli aynı kişiler maç yapıp duruyor. Boks federasyonları da şampiyon boksörlerin bu maçlarına izin vermezsek gidip başka federasyonda dövüşürler ve biz de bir şampiyondan oluruz diye hiçbir şekilde ses çıkaramayarak her maçı kabul ediyor, sonuçta onlar da bu karşılaşmalardan iyi para kazanıyorlar, işlerine geliyor. Boks ciddi bir spordur dünya sıralamasında bir iki ve diğer numaralar dururken daha aşağıdan boksörlerle dövüşmek boks severleri bu spordan soğutuyor. Son zamanlarda ülkemizde ne idiği belirsiz kemerler ile dünya şampiyonu olarak kendilerini şampiyon ilan edenler türemeye başladı. Bunlar gidip güçsüz basit bir rakip buluyorlar ve ağzını burnunu dağıtarak kendilerini şampiyon ilan ediyorlar. Bu tür hileler ileride boks sporuna çok büyük zararlar verecektir. Gerçek şampiyonların kıymetleri bilinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Antrenörün basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "bu karşılaşmadan önce Tyson Fury’in Türk kulübü EC BOXİNG forması altında ringe çıkan eski dünya şampiyonu Mahmoud Charr, ile görüşerek kendisiyle ringe çıkacağını belirtmesine rağmen, son anda yine Chisora ile ringe çıkmayı tercih etti bu bir saçmalıktır. Yıllardır biz bu maçı bekliyoruz ve bizim gibi çok sayıda boksör dünya şampiyonluk maçına hak ettiği halde beklemesine rağmen gidip aynı kişilerle defalarca ringe çıkıyorlar" sözlerine yer verdi.