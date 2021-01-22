Turgutluspor’dan kaleci transferi

Turgutluspor ara transfer döneminde Trabzonspor’dan Ümit Milli Takım’da forma giyen ve A takım kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Muhammet Taha Tepe’yi transfer etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor ara transfer döneminde Trabzonspor’dan Ümit Milli Takım’da forma giyen ve A takım kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Muhammet Taha Tepe’yi transfer etti. Altınordu’da profesyonel olan, geçtiğimiz sezon Niğde Futbol Kulübünde 25 maça çıkan, milli kaleci sezon başında Trabzonspor’a transfer oldu.

Sezon başı Trabzonspor’dan kiralanan ve başarılı bir grafik çizen Koray Kılınç’ı geri çağıran Karadeniz ekibi genç kaleciyi kırmızı-siyahlılara 6 aylığına kiraladı. Irlamaz tesislerindeki imza töreninde kendini Turgutlusporlu yapan imzayı atan genç eldiven, Turgutlu’da başarılı bir sezon geçirmek istediğini ifade etti.

İmza töreninde sportif direktör Ahmet Aktete hazır bulundu. Akteke, katkılarından dolayı belediye başkanı Çetin Akın ve kulüp başkanı Taner Kestaneci’ye teşekkür etti.