Turgutluspor Atila Gerin ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Atila Gerin ile Ahmet Daşkan Başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin neticesinde, karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gidildi.

Turgutluspor yönetim kurulu ve teknik direktör Atila Gerin arasında yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Atila Gerin ile, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirme gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, bugün itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Atila Gerin’e, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim. Bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimi sunar, yolunun açık olmasını temenni ederim” dedi.

Turgutluspor bugün ligin ilk devresinin son maçında kendi sahasında Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kalmıştı.