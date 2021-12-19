Turgay Altay: "Değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, Tuzlaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Bizim adımıza ilk yarının son maçında galip geldiğimiz için mutluyum. Onlara bir hedef koymuştuk. Son 6 maçta en fazla puan alan ve en gol yeme hedefiydi. Bugün iyi oyun, iyi mücadele ve sonuç da iyi olunca son haftayı bay geçeceğimiz haftada değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Bizim yerimiz burası olmamalıydı. Bu süreç bizi buraya getirdi. Play-off çıtası altına yerleşerek ikinci yarıdan itibaren oyunumuzu geliştirerek, içeride dışarıda aynı oyunu oynamaya devam edeceğiz. Rakip takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Skor da lehimize olunca çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.