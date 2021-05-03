Tuncer Hunca kimdir?

TUNCER HUNCA'NIN BABASI ADNAN HUNCA KİMDİR?

Raif oğlu Adnan Hunca, 1925 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinin Haydar köyünde doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Galatasaray Kulübü yönetim kurullarında da görev yapan ve kulüp divan üyesi olan Adnan Hunca, okuldan sonra döndüğü Haydar köyüne modern hayvancılığı ve yonca ekimini getirdi. Daha sonra İstanbul'a giderek Vakıf Yurdu'nda saç sabunu ve şampuanlarını şişeleyerek ticarete atıldı. İşlerini ilerleterek bugün dünyaca meşhur olan Hunca Kozmetik ürünlerini üreten Hunca Kozmetik Sanayi Şirketi'ni kurdu. Doğduğu Haydar köyüne "Çok Programlı Lise' kazandıran iş adamı, emekli Tarih öğretmeni Sema Hunca Hanımefendi ile evli olup biri kız ikisi erkek üç çocuk babasıdır.

Asmalı Mescit'te sıfırdan kurduğu küçük bir atölyede kozmetik üretimiyle işe başlayan Adnan Hunca'ın enteresan iş hayatını oğlu Tuncer Hunca'dan dinleyelim: "Babam Türkiye'de ilk, dünyada ikinci saç kremi olan Hunca Balsam'ı üretiyor. Bununla şirket önemli bir ivme kazanıyor. Arkadaşları o dönem, 'Elin kremi olur ama saçın kremi olmaz ki' diyorlar. Babam da kısa bir süre sonra saçın da kremi olacağını ispat ediyor. Çok önemli siparişler alıyor. Böylece imalathaneyi büyütüyor. Şu anda Çerkezköy'de 30 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Bunları ben bile hayal edemezdim." Baba Hunca parfüm alanında da birçok yeniliğe imza attı. Kendi buluşu olan parfümler şirketin dönüm noktası oldu. Jagler, Viva Cappio adlı parfümler şirketi bugünlere taşıdı.