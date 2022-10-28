Tunceli’nin demir yumruklarından Türkiye ve Avrupa’daki madalyalara ambargo

Tunceli’de kick boks, boks ve muay thai branşlarında şampiyonalara katılan sporcular, bu yıl hem ulusal hem de uluslararası birçok derece ve şampiyonluk elde ederek toplam 25 madalya aldı.

Tunceli’de kick boks antrenörü Gürsel Tayan nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sporcular, kick boks, boks ve muay thai branşlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye’deki şampiyonlarda önemli dereceler ve şampiyonluklar elde etti. Bir yıl içerisinde 25 madalya alarak büyük bir başarıya imza atan Tayan’ın öğrencilerinin hedefi ise milli takıma girerek Dünya şampiyonu olmak.

"25’in üzerinde ulusal ve uluslararası dereceler çıkartmaya başladık"

Bir yıl içerisinde her branşta başarı elde ettiklerini belirten antrenör Gürsel Tayan, "2008 yılından bu yana Tunceli’de kick boks antrenörü olarak salon çalıştırmaktayım. 2008’den 2014 yılına kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de gönüllü olarak antrenörlük yaptım. Bu yıllar içerisinde de Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları çıkarttık. Kulübümüzü kurduk ve her sene gerek ulusal gerekse uluslararası derecelerimiz, madalyalarımız geldi. 2014 yılından sonra salonumuz daha da verimli olmaya ve öğrencimiz gelmeye başladı. Şuanda, minikler, yıldızlar, gençler ve memur gruplarımız var. İlimizde de bu spora çok rağbet var ve destekler de oluyor. 2022 yılında 25’in üzerinde ulusal ve uluslararası dereceler çıkartmaya başladık. Dünya kupasında dereceler geldi, profesyonellerde dereceler ve şampiyonluklar geldi. İnşallah, önümüzdeki yıl da bu şampiyonlukları devam ettireceğiz" dedi.

Hedef yükselttiler

4 yıldır aktif olarak kick boks sporu ile uğraşan ve Dünya üçüncülüğü derecesine sahip sporculardan Özhan Yıkılmaz, "Yaklaşık 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Türkiye birinciliğim ve üçüncülüğüm ve Dünya kupası üçüncülüğünü elde ettim. Bu sene 25’e yakın uluslararası madalya kazandık. Bu hem ilimiz hem de ülkemiz için çok büyük bir başarı. Bunu yapmak hiç kolay değildi, çok çalıştık ve kazandık. Yeni gelenler ve eskiler birlikte çalışıyoruz ve çabalıyoruz” diye konuştu.

Girdiği ilk Avrupa şampiyonasında 3’üncülük elde eden sporculardan Bilge Gözler ise "31 yaşındayım, yaklaşık 4 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bu spora başlarken aslında hedefim maçlar değildi sadece spor yapmaktı. Başarılı arkadaşlarımız görünce ben de heveslendim. Maçıma girdim ve ilk maçımda Avrupa üçüncülüğü aldım. İkinci maçımda ise Türkiye ikinciliği derecem var. Bu başarılarıma katkıları olan aileme, antrenörüme ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Salonumuzda da çok başarılı arkadaşlar var, biz de onları örnek alarak başarıyı elde etmiş bulunuyoruz. Onların başarısı, bizim başarımız, Tunceli başarısıdır. Bütün gençlerin bu spora gelmelerini tavsiye ediyorum Şuan ki hedefim Avrupa şampiyonu olmak, milli takıma gitmek ve tekrardan Türkiye şampiyonasına girerek şampiyon olmak. Bunun için çalışıyoruz. Sağ olsun Gürsel hocamız da destek oluyor ve neredeyse bütün zamanını bizimle geçiriyor" şeklinde konuştu.