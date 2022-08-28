Tunay Torun: “Bu galibiyet ile işler daha iyi olacak”

Kasımpaşa’nın deneyimli futbolcusu Tunay Torun maç sonu yaptığı açıklamada, “Hep iyi çalışıyoruz. Bu galibiyet ile beraber işler daha iyi olacak” dedi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği A. Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan lacivert-beyazlı takımda deneyimli futbolcusu Tunay Torun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada mutlu olduklarını ifade etti. Bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanında kazanmak istediklerini aktaran Torun, “Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynadığımız için 3 puan almak istedik. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Herkes çok motiveydi. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. 3 puanı aldık şimdi önümüze bakacağız, önemli bir maçımız var. Zor bir rakip. Oradan da 3 puan istiyoruz” dedi.

“Hep iyi çalışıyoruz”

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak geçtiğimiz hafta istifa ederek takımın başına Şenol Can’ın geçmesiyle ilgili de konuşan Tunay Torun şunları söyledi:

“Sami hoca ile sezona iyi başlayamadık ama hep iyi çalıştık. Takımın karakteri var. Hep iyi çalışıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet ile beraber işler daha iyi olacak. Hep kazanmak istiyoruz.”