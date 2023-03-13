Tuna Üzümcü: “Bu galibiyet bundan sonraki süreçte, daha iyi mücadele, daha iyi futbol getirecek”

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu galibiyet bundan sonraki süreçte daha mücadele, daha iyi futbol getirecek” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uzun süredir maç kazanma sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Tuna Üzümcü, “Öncelikle uzun süredir, 7 haftadır maç kazanamama periyodu içerisindeydik. Hem camiamız adına, hem de futbolcularımız adına gerçekten sıkıntılı bir sürece girmiştik. Bu sürecin içerisinden bizi iyi oyun, iyi mücadele çıkaracaktı. Oyuncularım bunu sağladı, bu yüzden mücadelelerinden oynadıkları iyi futboldan, son düdüğe kadar gösterdikleri performanstan dolayı son derece memnunum. Daha iyisi olacak, bu galibiyet bundan sonraki süreçte daha mücadele, daha iyi futbol getirecek. Oyuncularımın ayaklarına sağlık” şeklinde konuştu.