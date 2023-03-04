Tuna Üzümcü, Altay’ın başında ilk maçına çıkacak

Altay’ın yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, yarın deplasmanda karşılaşacakları Bodrumspor müsabakasıyla siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkmış olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Bodrumspor’la karşılaşacak. Zorlu müsabaka Bodrum İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Bu karşılaşmayla birlikte Altay’da bir ilk yaşanacak. Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görev yapmaya başlayan Sportif Direktör Ayhan Tuna Üzümcü yarın ilk kez takımın başında görev yapacak. Genç çalıştırıcı Altay’ı kötü gidişattan kurtarmak için yoğun mesai harcıyor. Ligde 6 maçtır galibiyete hasret olan siyah-beyazlılar bu süreçte 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı ve 14. sıraya gerileyerek düşme hattını iyiden iyi hissetti. İzmir temsilcisindeki tek hedef Bodrumspor deplasmanından galibiyetle dönerek rahat bir nefes almak olacak. Öte yandan Altay’da sarı kart cezalıları kaleci Ozan Evrim Özenç ile Efe Sarıkaya yarın forma giyemeyecek.