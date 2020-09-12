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Tümer Metin: Emre Belözoğlu 30 gol yapacak forvet alacak
Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek sezon iyi başlangıç yapan Fenerbahçe'ye golcü müjdesi geldi. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, canlı yayında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve "30 gol yapacak" bir forvetin takıma kazandırılacağını aktardı. İşte o sözler...
Spor 12.09.2020, 09:34 12.09.2020, 09:42
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TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu ile konuştuğunu ve tecrübeli futbol adamının sarı lacivertlilerle 30 gol atacak bir forvetin kazandırılacağını söyledi.
Tümer Metin konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi." ifadelerini kullandı.
O FORVET BELLİ
Öte yandan Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun o ismi kendisine söylediğini dile getirirken, "Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar." dedi.
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