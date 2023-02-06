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Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur'' dedi.
Spor 06.02.2023, 12:10
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur'' dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur" dedi.
Bakan Kasapoğlu, "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.