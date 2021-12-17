Tüm Dünya Onu Alkışladı! Mustafa Çakal, Motor Sporlarında Dünyanın En Prestijli Töreni Fia Prize Giving Ceremony’de yer aldı!

4-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Ralli Kupası finalinde; Türkiye’nin oluklu mukavva kutu sektöründeki lider markası ANKUTSAN sponsorluğunda, Hyundai i20 R5 otomobil ile yarışan, GP Garage My Team ekibi sporcuları Ankutsan kurucu ortağı ve iş insanı Mustafa Çakal ve Co-Pilotu Mustafa Akdağ Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olmuştu. Otomobil sporlarının en önemli yarışlarından olan FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal, 16 Aralık 2021 tarihinde Paris’te gerçekleşen muhteşem törende Co-Pilotu Özgür Akdağ ve TOSFED Başkanı Eren Üçler Toprağı ile birlikte yer aldı.

DÜNYA SAHNESİNDE ŞAMPİYON BİR TÜRK!

Fédération Internationale de l'Automobile ( FIA ) şampiyonlarının başarılarını onurlandırdığı FIA Ödül Töreni dünya basınının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Görkemli gece için yapılan özel sunumlarla açılan seremoniye, nefes kesen bir yarışla Formula 1 şampiyonu olan Max Verstappen ve sezonun tüm motor spor şampiyonları katıldı. Ülkemizin bayrağını Avrupa pistlerinde dalgalandıran sporcumuz; ANKUTSAN kurucu ortağı Mustafa Çakal da Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak törende yer aldı.

Dünya’nın en önemli motor sporcularıyla birlikte sahnede yer alan şampiyon Mustafa Çakal tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

MUSTAFA ÇAKAL KİMDİR?

Küçük yaşlardan beri motor sporlarına ilgi duyan Mustafa Çakal 2002 yılında ortağı Rüstem Kesgi ile Antalya’da kurduğu ANKUTSAN A.Ş. firmasını; günümüzde 6 fabrikasıyla 5 kıtada 60 ‘dan fazla ülkeye oluklu mukavva levha ve kutu çözümleri sunan, sektöründe açık ara ihracat lideri konumuna taşıdı. İş hayatındaki başarılarını rallideki sporculuğu ile taçlandıran Çakal, 2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu oldu. 48 yaşında olan başarılı sporcu ve iş insanı evli ve 2 çocuk babasıdır. Motor sporları haricinde bisiklet koleksiyonu tutkusu da bilinmektedir.