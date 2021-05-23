Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya Türkiye’nin

Hırvatistan’ın Osijek kentinde yapılan Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Genç Kadınlar Takım yarışmasında Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük’ten oluşan Türkiye gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "20 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Genç Kadınlar Takım müsabakasında ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük, gümüş madalyanın sahibi oldu. Günün diğer müsabakası olan 10 M Havalı Tabanca Gençler Karışık Takım müsabakasında ülkemizi temsil eden Şimal Yılmaz ve Yiğit Yıldırım toplamda atmış oldukları 566 puanla 2.tur müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 2. turda toplamda attıkları 375 puanla müsabakayı 7. sırada tamamladılar. Aynı müsabakada yarışan milli sporcularımız Yasemin Beyza Yılmaz ve Alp Eren Erdur ise toplamda attıkları 563 puanla müsabakayı tamamladı" denildi.