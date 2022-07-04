Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti

Sözleşmesine ‘Bir sezonda 20 maçtan az oynaması halinde sözleşmesi feshedilir’ maddesi koyduran Tuğbey Akgün, TFF’ye başvurarak serbest kaldı.

Bursaspor’da bir ayrılık daha yaşandı. Uzun zamandır takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Tuğbey Akgün, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bursaspor’la 2023’te bitecek sözleşmesini özel maddeden yararlanıp tek taraflı fesheden 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 20, Türkiye Kupası’nda da 3 maçta görev yaptı. 2003 doğumlu olan genç futbolcu, Bursaspor’un piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumundaydı. Genç futbolcu, Cuma günü yapılan toplantıda Sportif Direktör İsmail Ertekin’e takımda kalmak istemediğini de dile getirmişti.