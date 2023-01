TTF 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu, 2022 yılı değerlendirme toplantısı İstanbul’da bir otelde yapıldı. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Hakan Necimoğlu ve federasyon yöneticileri katılım gösterdi. Açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Durmuş, 620’si ulusal olmak üzere 745 turnuva gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Federasyon olarak hayallerimiz, inancımız ve yapmaya çalıştıklarımız devam ediyor. 10 yıllık stratejik planlarla tenisin Türkiye’de doğru yere oturması ve herkesin oynaması için birçok plan oluyoruz. Geçtiğimiz yıl 365 günün her gününde 2’şer turnuva yapmışız. Sporcuların turnuvalarla geliştiğine inanıyoruz. Büyük bir heyecan ve şevkle çalışıyoruz. Ülkenin yetenekli gençlerine fırsat sunmak bizi görevimiz. 2022’de ve önceki yıllarda da her yaptıklarımız o günün rekoruydu” şeklinde konuştu.

“Dünya tenisine örnek oluşturduk”

İki kez Gençler Dünya Şampiyonası düzenlediklerini dile getiren Cengiz Durmuş, "İlk turnuvayı almak için 10 ülkeyle yarıştık. Ülke olarak potansiyelin yüksek, tesislerin yeterli olması gerekiyor. Bütün bu baremleri başarıyla atlattık. Ülkemizin tanıtımına katkı sağladık ve dünya tenisine örnek oluşturduk. Bunları gördükten sonra ikincisini ise direkt aldık. Kızlarımız dünya beşincisi oldu ve bir dünya takımı olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

“İstanbul’daki merkez, dünyanın iyi sporcularının yarıştığı bir merkez oldu”

İstanbul’da yaptıkları tenis merkezinin dünyadaki iyi sporcuların yarıştığı bir merkez haline geldiğine değinen Başkan Durmuş, şu cümlelere yer verdi:

“Bu tesisler spor turizminde çok değerli. Otellerimizin mevsimlerinin bittiği dönemde spor turizmine açılması hem otellerin hem istihdamlarının hem de sporcularımızın kendi ülkesinde tenis oynaması için bir değer katıyor. TTF’nin kendi merkezlerinin olması da bir o kadar önemli. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz, velilerimiz büyük çaba sarf ederek sporcu yetiştirmeye çalışıyor. TTF olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza minnettarlığımızı dile getirirken, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da bizim çalışmalarımıza ve sunduğumuz vizyonun ve planların gelecekte çok iyi işler oluşturacağına inancıyla önce İstanbul’da güzel bir merkez yaptık. Dünyanın iyi sporcularının yarıştığı bir merkez oldu.”

“Her fırsatta sporcularımızın yanında olduk”

Başkan Cengiz Durmuş, Grand Slam turnuvalarda ses getirecek altyapı oluşumları için tesisleşme yapacaklarını söyleyerek, “Billie Jean Cup Turnuvası’nı ülkemizde yaparken, diğer ülkelerin Asya, Okyanusya ülkeleri maçlarını siz yapabilir misiniz, bize destek olur musunuz dendiğinde onu da yaptık. Bu da spor turizmine olan katkısı ve tenis kültürünün yaygınlaşması adına çok değerli. Türkiye tam bir tenis ülkesi. Türkiye’nin tenis faaliyetlerinde ne kadar hızlı ilerlediklerini bize her fırsatta söylüyorlar. Artık şartlar gelişti, bundan sonra Grand Slamlerde ses getirecek sporcuların altyapısını oluşturacak tesislere ve stratejiye sahip olduk. Türkiye güçlü bir ülke. Asla ekonomiden şikayet etmedik, sporcumuza veremiyoruz demedik. Sporcularımızın sahada kayıtsız şartsız savaşabilmesi için her fırsatta çocuklarımızın yanında olduk. Bu anlayışla günün birinde en iyi şeyleri başaracağımıza inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Olimpiyat kapsamında 8 sporcumuz var”

Olimpiyat hedefleyen sporculara her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Durmuş, “Olimpiyat kapsamında olan 8 sporcumuz var. Sporcumuzun ulaşımından konaklamasına antrenöre kadar tüm desteği veriyoruz. Bunların altındaki sporculara turnuva desteği veriyoruz. Sporcularımızın aileleri, kulüpleri masraflar yapıyorlar. Turnuvada kazandıkları kadar biz de ödül veriyoruz. Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek için en iyi antrenörlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Tenis Ligi’nin ağını genişletmek istiyoruz”

Türkiye Tenis Ligi’nin ağını genişletip Grand Slam turnuvalara gidecek bir sistem kurma hedefinde olduklarını belirten Cengiz Durmuş, “2022 yılında Türkiye Tenis Ligi herkesin heyecanla beklediği bir turnuva. İllerde turnuva ağını gerçekleştirip bölgelere, bölgelerden finallere ve grand slamlare gidecek bir sistem kurmak istiyoruz. Yerinde turnuvalar yapmak istiyoruz” dedi.

“Altyapının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz”

Her yıl rekorlarını tazelediklerine de değinen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, şunları söyledi:

“520 civarında madalya aldık, her sene rekorlarımızı yeniledik. Bir sonraki yıl bizim için daha büyük sorumluluk olduğunu biliyoruz. Planlarımız uzun vadeli. TTF’nin kurduğu sistem 10 yıl öncesinden 20 yıl sonrasına etki edecek modellerle bunu organize ediyoruz. Altyapının ne kadar önemli olduğunu yaptıklarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Her etkinlik birçok açıdan değerli. İlde yaptığımız bir turnuva ili öne çıkarabilecek en etkin tanıtım yöntemini, yerel yönetimlerin mutlu olabileceği şekilde öne çıkarmaya çalışıyoruz. Sporcuların yerel yönetimler tarafından desteklenmesi sporcuları ve ailelerini de mutlu ediyor. Her yaptığımız etkinlik bir kupadan ibaret değil bizim için.”

“2023 yılında her yaptığımızın bir üstüne koymak istiyoruz”

Cengiz Durmuş, 2023’te bir önceki sene yaptıklarının üstüne koyarak ilerlemek istediklerine vurgu yaparak, “2023 yılında her yaptığımızın bir üstüne koymak istiyoruz. Türkiye gerçekten yetenekli gençlere sahip bir tenis ülkesi. Bizim de bu gençlere inancımız var. Dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme arzumuzla devam ediyoruz. Çağla ile daha öne olimpiyatlara gitmiştik. Bu bir ilkti. Biz daha fazlasını hedefliyoruz. Sporcuların ilk 50’ye girebilmesi gerekiyor olimpiyat için. 8 sporcumuzu olimpiyat için destekliyoruz. Önce sporcu göndererek eski rekorumuzu korumak istiyoruz. Sonrasında 2 sporcuyla gitmek istiyoruz. Bizim sporcularımız bir turnuvaya girmeye başlarsa o turnuvada şampiyon olmayı başarabiliyor” şeklinde konuştu.

“Olimpiyatlara gitmek kolay değil, çok çalışmamız gerekiyor”

Olimpiyatlara gitmek için çalışmak gerektiğini söyleyen Cengiz Durmuş, “Olimpiyatlara gitmeyi başarırsak bu olimpiyatları kazanabileceğimiz anlamına geliyor. Çağla gittiğinde olimpiyat şampiyonuna maç sayısıyla kaybetmişti. Olimpiyatlara gitmek kolay değil, çok çalışmamız gerekiyor. Yetenekli sporcu sayısını arttırmamız, doğru turnuvalarla desteklememiz gerekiyor” diye konuştu.

“4 hakemimiz gold seviyesine yakın”

Dünya’da belli bir hakem kalitesine ulaştıklarını da vurgulayan Başkan Durmuş, “4 hakemimiz gold seviyesine yakın. Uluslararası turnuvalarda çalışan yaklaşık 250 hakemimiz var. Türkiye’de de binin üzerinde hakemimiz var. Tam zamanlı hakemlik yaparak para kazanan hakemlerimiz oldu. Biz bir turnuvayı sadece şampiyonluk hedefiyle yapmıyoruz. Hakemlerimiz kendi ülkesinde yönettiği maçlardan ciddi bir gelir elde eder hale geldi” açıklamasını yaptı.

Hakan Necimoğlu: “Başarının sağlanabilmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Hakana Necimoğlu ise, “Tenisin geleceği için başkanıma ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizde çok yetenekli gençler var. Altyapısı olmadan başarıya ulaşmamız çok zor. Biz de bu başarının sağlanabilmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.