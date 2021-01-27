TSYD’den İHA muhabirine ödül

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nun tanıtımı ve duyurulması noktasında İHA muhabiri Umutcan İşledici, ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nun gerek tanıtımı ve gerekse de maratonun topluma duyurulması noktasında, ‘En iyi haber’, ‘En iyi fotoğraf’, ‘En iyi sayfa düzeni’ ’En iyi görüntü’ dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Müdürü Yuşa Davarcı, TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu’nu temsilen mali sekreter Tevfik Dinçkalmış, Şube Sekreteri Hakan Köker, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü (TSYD Üyesi) Kemal Firik ile TSYD Üyesi Serkan Şenyürek’in yer aldığı jüri, gerçekleşen toplantı sonrası 19 eser arasından 9 esere ödül verilmesini kararlaştırdı.

Ödül töreninde konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, “Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi

Haber dalında Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Sungur, Serhat Şanlı, Anıl Atar, fotoğrafta Yusuf Kantarlı, sayfa düzeninde Emre Ekici, Erhan Zereyak, görüntüde Eren Bozkurt’a, ‘Jüri Özel Ödülü’ ise İHA muhabiri Umutcan İşledici’ye ödülü protokol tarafından verildi.