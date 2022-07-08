TSYD’den İHA muhabiri Elif Ayşenur Bay’a ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ’Maraton Basın Başarı Ödülleri’ sahiplerine verildi. İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif Ayşenur Bay, haber dalında ’Adana’da tarihin içinde maraton koşusu’ başlıklı haberiyle ödül kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Maraton Basın Başarı Ödülleri’nde dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. TSYD Adana Şubesi’nde yapılan ödül töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sporun, sporcunun, basının her zaman yanındayız. Elimizden gelen destekleri sunacağız. 5 Ocak koşusunun tanıtımını yapan herkese teşekkür ediyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ise ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif Ayşenur Bay, haber dalında ’Adana’da tarihin içinde maraton koşusu’ başlıklı haberiyle ödül kazandı. Bay, ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

Ödül alan isimler şu şekilde:

Haber dalı

Elif Ayşenur Bay (İHA)

Serhat Şanlı (İlkhaber)

Anıl Atar (DHA)

Sayfa düzeni

Erhan Zereyak (Hürriyet)

Bülent Vezir (Çukurova Press)

Özkan Usneker (Çukurova Barış)

Fotoğraf

Soner Kan (Akşam)

İbrahim Erikan (AA)

Tv görüntü

Eser Pazarbaşı (DHA)