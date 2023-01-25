TSYD’den Erol Bilecek’e kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in açıklamaları nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in, kulüp televizyonuna yaptığı, "Baktığımız zaman Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük.. Bu isimlerin kendilerine biraz daha çekidüzen vermelerinde bence fayda var. Herkes bu isimleri fazlasıyla biliyorlar. Bu anlamda siz görevinizi daha dürüst, daha vicdanlı, yani akşam yatarken rahat ve vicdanlı şekilde uyumanız ve sabah da bu şekilde uyanmanız gerekir diye düşünüyorum" açıklamalarına, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden kınama geldi.

TSYD tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Fenerbahçe TV’de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük’ü hedef göstermiştir. Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.