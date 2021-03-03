TSYD’den Cengiz Seçsev’e hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyeleri Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen ziyarette konuşan Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Sadi Seda, Eskişehirli bir hocanın Eskişehirspor’un başına getirilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Cengiz hocanın her zaman arkasında olduklarının altını çizen Seda, "Yıllardan beri Eskişehirspor’da Eskişehirli bir teknik direktör olmasını arzu etmiştik. Geçte olsa bu arzumuz gerçekleşti. Aslında biz sezonun başında Eskişehirspor’u bilen Eskişehir’de yaşamış, biri olursa takıma yaklaşımı da farklı olur demiştik, ama yönetim dışarıda çare aradı. Ancak en sonunda doğruyu buldu, size başarılar diliyoruz, mevcut kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz, seneye de işiniz zor biliyoruz. Ancak inşallah gelecek sezon yönetim de takviye yapabilirse, şampiyon olarak istediğimiz lige çıkacağımıza inanıyoruz. Yıllardan beridir, ne zaman takımın başına Eskişehirli bir hoca gelse, taraftarlar kısa bir süre sonra eleştirilere başlar, bu hastalığı yenmemiz lazım" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi;

"Ziyaretiniz beni mutlu etti. Eskişehirli olmanın verdiği bir avantajımız var, yönetimin sonuçta bize karar vermesinin de onurunu yaşıyoruz. Ekibim de Eskişehirli, inşallah sıralamaya göre yapacağımız yapılanmayı da gerçekleştirirsek Eskişehirspor’u istediğimiz noktaya taşıyabileceğiz, Eskişehirspor büyük bir marka, bu markayı taraftarları ile birlikte koşturmak istiyoruz. Olumlu eleştirilere açığız, ancak şu bilinsin ki Eskişehirspor’a bir gram zarar vermeyiz. Biz de Eskişehirspor’u bir yerlerden yukarı taşımak için buradayız."