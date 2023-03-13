TSYD yönetiminden KKTC’de önemli ziyaretler

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Yönetimi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, KKTC Başbakanı Ünal Sertel’i, KKTC Başkonsolosu Metin Fevzioğlu’nu ve Kuzey Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), kuruluşunun 60. yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tonsgir ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Başbakan Ünal Sertel’i, Kuzey Kıbrıs Türkiye Başkonsolosu Metin Fevzioğlu’nu ve Kuzey Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne (KTSYD) ziyaretlerde bulundu. Yönetim kurulu, KKTC’nin önemli isimlerinden Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün de kabirlerini ziyaret ederek Fatiha okudu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Dualarımız 11 il ile birlikte”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen depremler sonrası büyük acı yaşandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Anavatan Türkiye’de yapılan çalışmalarla yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dualarımız 11 il ile birlikte” dedi.

Kıbrıs Türkleri’ne uygulanan spor ambargolarını aşmak için mücadele ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi önemli kurum ve kuruluşlarının Kıbrıs Türkleri’nin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kıbrıs Türk gençlerine moral ve motivasyon olarak spor, kardeşlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı sporcuların uluslararası yarışmalarda Türkiye Milli Takımı içerisinde yer alarak, KKTC’nin adını duyurduklarını söyledi. KKTC Devleti’nin kendi imkanları çerçevesinde başarılı sporcular için fırsat oluşturmaya uğraş verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk sporuna verdikleri destek dolayısıyla TSYD yönetimine teşekkür etti.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise Cumhurbaşkanı Tatar’a kabul dolayısıyla teşekkür ederek, 2 bin gazetecinin yer aldığı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde temsilcilerinin bulunduğu önemli bir medya kuruluşu olduklarını ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Oğuz Tongsir: “Türk Maarif Koleji meleklerimiz için bir anıt mezar ve spor salonu yapmak istiyoruz”

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de TSYD’nin 60, KTSYD’nin 40. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde KTSYD’nin kendileri ile kısa sürede temasa geçerek iki derneğin ortak yardım kampanyası düzenlediklerini aktaran Tongsir, bu duyarlılıktan dolayı da KTSYD’ye teşekkürlerini iletti.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinin depremde hayatını kaybetmesinden duydukları derin üzüntüyü aktaran Tongsir, Türkiye’nin voleyboldaki lokomotif kulüplerinden Eczacıbaşı’nın kendileri ile temasa geçtiğini ve onay verilmesi halinde çocukların adının yaşatılması için bir anıt ve spor salonu yapımını üstlenmek istediklerini aktardı. Başkan Tongsir, “Şampiyonluk için ülkemize gelen ve Adıyaman’da enkaz altında kalan ‘Melekler Takımı’na’ Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acılara ortak olmak ve depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji meleklerimizin isimlerini yaşatmak amacıyla, TSYD-Eczacıbaşı ortaklığıyla bir anıt mezar ve spor salonu yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in teklifi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Sertel tarafından olumlu karşılandı. En yakın zamanda KKTC’de öğrencilerin okullarının yanında belirlenecek olan bölgeye anıt mezar ve spor salonu yapımına başlanacağı aktarıldı.

Burhan Gürkan: “KTSYD olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz”

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise TSYD’yi adada ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TSYD’nin her zaman yanlarında olduğunu ve yıllardır yürütülen işbirliği ve kurulan güzel bağa vurgu yapan Başkan Gürkan, TSYD’nin 60, KTSYD’nin 40. yılını geride bıraktığı bu dönemde özellikle depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ve kayıpların adlarını yaşatmak için dernek olarak ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını belirtti. Ziyaretler çerçevesinde vurgulanan anıt ve spor salonu yapımı konularında da KTSYD olarak üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten Gürkan, duyarlılıklarından dolayı TSYD’ye teşekkürlerini iletti.

Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarları ziyaret edildi

KTSYD ve TSYD heyetleri, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu. Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyarette oğlu Serdar Denktaş da hazır bulunarak kafileyi bilgilendirdi. Temasların tamamlanmasının ardından TSYD heyeti 9 Mart Perşembe günü adadan ayrıldı.