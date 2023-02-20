TSYD Trabzon Şubesi’nden, enkazdan kolunu keserek çıkan Akın Bodur’a destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor-Basel maçını izleyen basın mensuplarından topladığı 41 bin 900 TL’yi deprem felaketinde enkazdan kolunu keserek çıkan ve annesini kaybeden Akın Bodur’a bağışladı.

TSYD Trabzon Şubesi, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor’un, sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i 1-0 yendiği müsabakada basın mensuplarından topladığı 41 bin 900 TL’yi enkazdan kolunu keserek çıkan ve bu depremde annesini kaybeden İskenderunlu gazeteci Akın Bodur’a bağışladı. TSYD Genel Merkezi de bu kampanyaya yoğun ilgi gösteren basın mensuplarına ve ayrıca bağışta bulunan TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ile yönetim kuruluna teşekkür etti.