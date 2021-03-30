TSYD İzmir’de Bahri Okumuş güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin olağan genel kurulu, Konak Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Genel kurulun divan başkanlığını Ünal Tümin, divan üyeliklerini ise Can Beyazkartal ve Memduh Zaptikar yaptı.

Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde Bahri Okumuş’un başkanlığındaki yönetim kurulunda Gökhan Özyurtlu, Ali Korkmaz, Sonay Teker, Mutlu Yılmaz, Ergin Karataş ve Ali Gözeten yer aldı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını sürecine kadar, bir önceki kongredeki vaatlerinin büyük bölümünü yerine getirdiklerini belirtti. Okumuş, 2020’de pandemiye rağmen geleneksel hale getirdikleri voleybol turnuvasını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.