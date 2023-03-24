TSK Spor Gücü’nden, Kick Boks Dünya Kupası’nda gümüş ve bronz madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Kick Boks Takımı sporcuları, Avusturya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’ndan gümüş ve bronz madalya kazandı.

TSK Spor Gücü Kick Boks Takımı sporcuları, Türk Milli Takımı adına 17-19 Mart tarihleri arasında Avusturya’da icra edilen Kick Boks Dünya Kupası’na katıldı. Deniz Piyade Uzman Çavuş Neşet Ölçen, 63.5 kilogram Full Contact branşında 7 sporcu arasından üçüncülük elde etti. Piyade Teğmen Mehmet Emin Atik ise 81 kilogram K1 Style branşında 10 sporcu arasından ikinci oldu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TSK Spor Gücü’nü, Kick Boks Takımı ve dereceye giren sporcuları tebrik ettiklerini duyurdu.